Lucian Filip a găsit problema după înfrângerea cu UTA: „Nu are cum să crească valoarea campionatului”

După demisia lui Leo Strizu și pentru că Mihai Pintilii este încă suspendat, secundul Lucian Filip a fost, practic, antrenorul principal al FCSB în meciul pierdut cu UTA Arad (1-3).

La finalul partidei, fostul mijlocaș defensiv a criticat modul în care s-a prezentat gazonul stadionului „Francisc Neuman”, admițând totuși că acest aspect nu reprezintă o scuză pentru jocul slab prestat de jucătorii echipei pe care o reprezintă.

„Consider că am luat golurile destul de ușor, nu am reușit să ne revenim. Terenul a fost foarte prost, nu are cum să crească valoarea campionatului cu asemenea terenuri. E clar că și starea terenului a contat, dar nu știu dacă ar fi normal să ne găsim scuze. Ei s-au adaptat mai bine și asta a fost.

Eu nu cred (n.r. că jucătorii au fost afectați de ultimele evenimente din cadrul clubului). Băieții s-au pregătit bine toată săptămâna. Îmi doresc să facă același lucru și săptămâna viitoare și sigur va veni victoria.

Orice meci e greu, e bine ca echipa să aibă un moral ridicat, acela e punctul de plecare. Da, tot eu voi sta (n.r. pe bancă la următorul meci)”, a declarat Lucian Filip la finalul meciului de la Arad.