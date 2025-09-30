Lucian Sânmărtean dezvăluie secretul care îl poate salva pe Octavian Popescu de la FCSB: „Un talent ireal, dar riscă să se piardă”

Octavian Popescu, jucătorul în vârstă de 22 de ani de la FCSB, se confruntă cu o scădere a formei și a devenit rezervă, acumulând în acest sezon doar 248 de minute în 6 meciuri, cu un singur assist. Fostul mare jucător, Lucian Sânmărtean, a dezvăluit cum poate fi salvat tânărul fotbalist.

Sânmărtean a povestit despre o discuție de 30 de minute avută cu Popescu la naționala de tineret, în care i-a explicat viziunea sa asupra potențialului lui.

Sânmărtean a insistat pe importanța sprijinului și înțelegerii celor din jur pentru ca un astfel de talent să nu se piardă, amintind că uneori vorbele nu ajung să fie transpuse în joc, dar cu atenție și răbdare se pot obține rezultate remarcabile.

„Am avut discuții cu copilașii la U19. M-am alăturat grupului și am fost desemnat de domn profesor Ion Marin să vorbesc cu copilașii. Au un nivel de inteligență peste medie. În momentul în care reușești să le atingi cordițele alea sensibile afli niște chestii foarte importante care te ajută.

Nu se deschid cu toată lumea, pentru că mulți dintre ei sunt introvertiți. Au o sensibilitate aparte, așa cum e și Tavi Popescu. Am avut o discuție cu el la echipa națională într-o seară. Stăteam cu nea Ion magazionerul, era destul de târziu, și a venit Tavi să-și ia echipamentul pentru a doua zi, că abia venise în cantonament.

Am avut o discuție lungă cu el, cam de 30 de minute. I-am expus cam cum îl văd eu, iar în următoarele două jocuri a făcut diferența pentru echipa națională. Trebuie mereu să găsești discuțiile din cadrul grupului. Sunt niște jucători talentați, dar care ar putea avea mari probleme din punct de vedere al socialului.

Acest copil are un talent ireal, dar uite că fluctuează cu prezențele la FCSB. Dacă este cineva să se aplece mai mult către acest copil, să-i înțeleagă stările… Sunt copii care se ascund, au în ei foarte multe chestii. În față spun că profesorul are dreptate, dar în timpul jocului nu regăsești ce s-a discutat la antrenament. Cineva dacă are grijă de acest copilaș, trebuie să-l readucă, pentru că e un copil fantastic. Ar fi păcat ca acest mare talent să se piardă”, a spus Sânmărtean, citat de prosport.ro.

La 22 de ani, Popescu nu mai este eligibil pentru regula U21, iar patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, a sugerat că problemele din viața personală au influențat scăderea formei jucătorului, cotat acum la 1.4 milioane de euro.