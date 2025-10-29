Luciano Spalletti îl va înlocui pe Igor Tudor la Juventus Torino

Tehnicianul Luciano Spalletti îl va înlocui pe Igor Tudor la Juventus Torino, anunţă presa italiană.

Fostul selecţioner al Italiei va semna un contract până la sfârşitul sezonului, cu opţiunea de prelungire pentru încă un an dacă va reuşi să ducă echipa în top 4 al campionatului.

Tehnicianul în vârstă de 66 de ani a antrenat deja AS Roma, Inter Milano şi Napoli în cursul carierei sale. El a condus clubul napolitan la titlu în 2023.