Luis Enrique a dezvăluit strategia de transferuri a lui PSG: „Ne gândim uneori să schimbăm multe lucruri”

‘A te gândi să aduci cinci sau șase jucători în fiecare an nu este un model’, a avertizat vineri antrenorul echipei de fotbal Paris Saint-Germain, Luis Enrique, cu câteva zile înainte ca perioada de transferuri să se încheie luni.

Ce a spus tehnicianul despre Gianluigi Donnarumma

Campioana Europei, în ciuda celor aproximativ 200 de milioane de euro adunate după victoria în Liga Campionilor și finala Cupei Mondiale a Cluburilor, a adus doar trei jucători, fundașul Ilia Zabarnîi și portarii Lucas Chevalier și Renato Marin.

‘A te gândi să aduci cinci sau șase jucători în fiecare an nu este un model, ne punem încrederea în cei care au semnat anul trecut sau acum doi ani sau în jucătorii tineri’, a explicat Luis Enrique într-o conferință de presă la Campus PSG de la Poissy.

Tinerii, prin natura lor, ‘poate că nu sunt cei mai constanți, dar fiecare sezon este diferit, mai ales pentru ei’, a adăugat tehnicianul.

‘Suntem mulțumiți de lotul pe care îl avem, ne gândim uneori să schimbăm multe lucruri, dar înainte de asta trebuie să analizăm și este important pentru noi să ne prețuim jucătorii’, a afirmat Luis Enrique.

În ceea ce-l privește pe portarul Gianluigi Donnarumma, pe care a vrut să-l înlocuiască cu Chevalier și care continuă să se antreneze cu echipa în așteptarea unei posibile plecări, antrenorul spaniol a spus, vizibil jenat: ‘Nu știu, depinde de mercato, de jucători, de agenți, de celelalte cluburi. Dar continuăm ca de obicei. Sper, pentru că e cel mai bine pentru el dacă poate găsi soluții’.