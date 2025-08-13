Luis Enrique a făcut anunțul despre Donnarumma: ”Sunt sută la sută responsabil!”

Gigio Donnarumma va pleca de la PSG în această vară.

Portarul nu s-a mai înțeles cu PSG și este posibil ca italianul să ajungă la Manchester City.

Recent, antrenorul francezilor a declarat că este sută la sută decizia lui ca jucătorul să plece.

”Donnarumma nu este în echipă și este decizia mea. Sunt sută la sută responsabil. Vreau un alt tip de portar și am luat această decizie. Gigio este unul dintre cei mai buni portari din întreaga lumea”, a spus Enrique, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.