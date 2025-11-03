Luis Enrique a spus cum va dejuca presingul nimicitor al lui Bayern: „Lumea să aibă puțină încredere în noi”

‘PSG merită ca lumea să aibă puțin încredere în ea’, a declarat antrenorul Luis Enrique luni, în ajunul meciului de acasă cu Bayern Munchen din Liga Campionilor, în ciuda formei uluitoare a campioanei Germaniei, scrie AFP.

Tehnicianul a refuzat să-și evalueze echipa

‘În acest moment este clar că sunt foarte puternici’, a recunoscut Luis Enrique într-o conferință de presă.

‘Faptul că au câștigat ultimele 15 meciuri este incredibil, nouă ne este greu să câștigăm trei sau patru meciuri’, a spus tehnicianul zâmbind.

‘Dar mâine, pe Parc des Princes, alături de suporterii noștri, avem încrederea necesară că vom trece peste presingul lor’, a adăugat el.

Luis Enrique a refuzat să-și evalueze echipa, aflată în prezent în fruntea clasamentului Ligii Campionilor, cu nouă puncte din tot atâtea posibile: ‘Credeți că eu sau suporterii ar trebui să ne evaluăm echipa? Nu cred, merităm ca lumea să aibă puțină încredere în noi.’

‘Ca să știm care este cea mai bună echipă din Europa, trebuie să așteptăm până la sfârșitul sezonului, să vedem câte trofee câștigă fiecare echipă’, a subliniat el, contrar declarațiilor lui Vitinha, care credea că un prim răspuns va fi dat marți.