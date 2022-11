Luis Enrique, descătușat după partida cu Costa Rica: ”Am rupt acest blestem!”

Echipa naţională a Spaniei a dispus miercuri, scor 7-0, de echipa din Costa Rica, într-un meci contând pentru grupa E a Cupei Mondiale din Qatar.

La finalul meciului, selecționerul Spaniei a oferit mai multe declarații.

„Din punct de vedere istoric, Spania nu este o echipa care îşi începe competiţiile majore cu o victorie, dar am rupt acest blestem astăzi. Am început destul de bine, am dominat în toate aspectele jocului.Am citit mereu că ne-au lipsit golurile, dar de când am ajuns în fruntea selecţiei, suntem cei care marcam cele mai multe goluri.

Acestea sunt faptele. Avem foarte mulţi jucători care pot înscrie, ajungem la poartă într-un mod colectiv,. Acum jucăm următorul meci împotriva Germaniei. Şi Germania trebuie să câştige. Şi SUA de asemenea.

Vrem să câştigăm. Laudele te slăbesc, chiar dacă este adevărat că este mult mai bine să te pregăteşti pentru un meci în aceste condiţii. Şi ştiu cum sunt jucătorii mei. Vom juca împotriva Germaniei la fel ca în seara asta.

Evident, Germania este o mare putere, ne pot învinge. Dar vom juca la fel. Şi nu am nicio îndoială că jucătorii vor aborda meciul cu acelaşi spirit de câştig ca în seara asta. Dacă nu chiar mai mult”, a spus spaniolul.