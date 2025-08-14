Luis Enrique, după succesul parizienilor din Supercupa Europei: „Nu ştiu dacă este corect, dar aşa este fotbalul şi ne bucurăm pentru fanii noştri”

Luis Enrique, antrenorul echipei PSG, savurează victoria din Supercupa Europei, succes venit după o foarte scurtă perioadă de pregătire.

„E dificil să vorbesc despre acest meci… Ne-am antrenat doar cinci-şase zile, este incredibil. Şi toţi fanii care sunt acolo, tot timpul, indiferent de rezultat, sunt acolo pentru a susţine echipa. Pentru noi, este foarte frumos să câştigăm acest trofeu pentru ei. Cred că Tottenham a jucat un meci foarte bun, sunt mai puternici decât noi şi sunt mai bine pregătiţi, a fost o situaţie dificilă.

Am avut capacitatea de a lupta până la sfârşitul meciului. Nu ştiu dacă este corect, dar aşa este fotbalul şi ne bucurăm pentru fanii noştri. Şi trebuie să ne îmbunătăţim jocul. Aştept şi mai mult de la jucătorii mei, întotdeauna!”, a declarat Luis Enrique.