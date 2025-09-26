Luis Enrique îşi asumă răspunderea pentru transferurile făcute de PSG: „ Nu e ca şi cum ai merge la magazin”

Antrenorul echipei franceze PSG, Luis Enrique, şi-a apărat într-o conferinţă de presă susţinută vineri decizia de a nu recruta mai mulţi jucători în această vară.

PSG va înfrunta Auxerre, sâmbătă, pe teren propriu, în etapa 6 din Ligue 1

PSG are o serie de jucători accidentaţi, iar cei mai importanţi sunt Dembele, Barcola, Doue şi Marquinhos, iar suporterii sunt îngrijoraţi că absenţele vor cântări mult în derby-urile europene pe care campioana continentală intercluburi le va susţine în această toamnă.

Luis Enrique priveşte situaţia cu mult calm: „Trebuie să ştiţi că fotbalul este un sport în care accidentările sunt normale pentru că există impacturi, există leziuni musculare. E normal. Încercăm să prezicem tot ce se va întâmpla, dar nu sunt ghicitor.

Nu sunt deloc îngrijorat. E o mentalitate pe care încerc să o transmit jucătorilor mei, dar şi spectatorilor: calmaţi-vă. Avem destui jucători, cu cei de la tineret. Aşa e viaţa. Totul este planificat cu conducerea echipei. Am reuşit mult mai mult decât am eşuat. Vom rata lucruri, dar trebuie să accepţi asta”, a declarat Luis Enrique.

Tehnicianul spaniol nu regretă că nu a efectuat mai multe transferuri în perioada de mercato: „Nu este uşor să găseşti jucători la PSG. Nu este ca şi cum ai merge la Auchan să-i cumperi. Când cauţi jucători pentru PSG, trebuie să fii atent la toate: la oameni, la agenţi.

Avem o echipă, am demonstrat asta anul trecut. Nu este uşor să găseşti jucători care se potrivesc stilului nostru de joc. Nu aş vrea să schimb nimic. Poate peste o lună voi spune altceva, dar astăzi nu aş schimba nimic”, a mai spus Luis Enrique.