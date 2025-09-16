Luis Enrique spune că PSG se află într-o „perioadă dificilă”

Luis Enrique, antrenorul campioanei entitre a Franţei, Paris Saint-Germain, a afirmat că echipa sa trece printr-o „perioadă complicată” din cauza numeroaselor accidentări suferite în meciul cu RC Lens (scor 2-0), disputat duminică seara.

„Trebuie să facem teste medicale, nu am încă nicio informaţie clară despre accidentări. Din păcate, Kvara (Khvicha Kvaratskhelia) a fost victima unui tackling în prima repriză şi nu a mai putut continua.

Pentru (Lee) Kang-in nu pare prea grav, dar pentru (Lucas) Beraldo situaţia pare mai serioasă. L-am văzut pe teren, avea dureri destul de mari. Sperăm că nu este prea grav, pentru că sezonul abia a început şi va fi unul lung.

Li se întâmplă tuturor echipelor, este o perioadă puţin dificilă pentru noi, deoarece avem mai mulţi jucători accidentaţi.

Trebuie să aşteptăm rezultatele acestor trei cazuri. Dar jucătorii ştiu să se adapteze şi să răspundă ca o echipă. Sunt încrezător în acest sens, sper că putem depăşi momentul. Asta este, trebuie să ne adaptăm”, a declarat tehnicianul spaniol după joc, în contextul în care PSG va înfrunta miercuri formaţia italiană Atalanta Bergamo, în primul său meci din noua ediţie a Ligii Campionilor.

PSG debutează în noul sezon al Ligii Campionilor, pe propriul teren, miercuri, împotriva Atalantei.