Luis Figo va fi în tribună la FC Barcelona – PSG! Presa catalană a „explodat”

Champions League a ajuns la etapa cu numărul 2. Marți, 30 septembrie, și miercuri, 1 octombrie, ne așteaptă 18 partide de foc. Poate cel mai atractiv duel va fi cel dintre Barcelona și campioana Europei, PSG, care se va disputa în Catalonia.

Luis Figo va fi în tribună la FC Barcelona – PSG

Luis Figo va fi prezent în loja prezidențială a Stadionului Olimpic „Lluis Companys” la meciul dintre Barcelona și PSG, din postura de consilier al UEFA.

Alături de acesta se vor afla președintele forului european, Aleksander Ceferin, și secretarul general Theodore Theodoridis, dar și conducătorii celor două cluburi, Joan Laporta și Nasser Al-Khelaifi.

Figo, detestat de o parte a suflării catalane pentru „trădarea” din 2000, când a părăsit Barcelona pentru marea rivală Real Madrid, revine după 16 ani pe un stadion din Catalonia. Ultima dată a făcut-o pe Camp Nou, din postura de oficial al lui Inter, în 2009.

Prezența portughezului la partida de miercuri seară a produs reacții dure în Spania. „Această situație ar fi trebuit evitată, din punctul meu de vedere este o umilință. Luis Figo nu ar trebui să pășească în loja noastră”, au transmis jurnaliștii catalani de la postul de radio RAC1, conform .