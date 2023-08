Luis Rubiales este cu spatele la zid! Preşedinţii Federaţiilor regionale de fotbal din Spania îi cer demisia

Șeful fotbalului spaniol face obiectul unei anchete preliminare după ce a sărutat-o forţat pe internaţionala Jenni Hermoso.

Luis Rubiales este forțat să demisioneze după ce a sărutat-o forţat pe jucătoarea Jenni Hermoso

El este acuzat de agresiune sexuală, după gestul făcut la festivitatea de premiere al finalei CM, câștigată de Spania cu 1-0 în fața Angliei.

În acest context, preşedinţii Federaţiilor regionale de fotbal din Spania, convocaţi de preşedintele interimar al forului de specialitate, au cerut, luni, demisia imediată a lui Rubiales.

În plan judiciar, parchetul spaniol a anunţat, totodată, deschiderea unei anchete preliminare pentru „agresiune sexuală”.

„După recentele evenimente şi comportamente inacceptabile care au adus grave atingeri imaginii fotbalului spaniol, preşedinţii îi cer lui Luis Rubiales să-şi prezinte imediat demisia din calitatea de preşedinte al RFEF”, se arată într-un comunicat al Federaţiei.

Solicitarea a fost făcută publică în urma unei reuniuni a preşedinţilor regionali, convocaţi de urgenţă de Pedro Rocha, care asigură preşedinţia interimară a RFEF după ce Luis Rubiales a fost suspendat din funcţie de FIFA, instanţa internaţională a fotbalului.

Luis Rubiales este investigat pentru fapte care ar putea constitui o infracţiune de agresiune sexuală

Preşedinţii regionali se pronunţă pentru „o restructurare profundă şi fără răgaz a posturilor strategice din Federaţie, pentru a se deschide calea către o nouă etapă de gestionare a fotbalului spaniol”.

Parchetul spaniol va investiga „fapte care ar putea constitui o infracţiune de agresiune sexuală”, a indicat ministerul public într-un comunicat public, invitând-o pe Hermoso să ia legătura cu parchetul Audienţei Naţionale „în termen de 15 zile” pentru a fi „informată cu privire la drepturile sale în calitate de victimă” şi să „depună plângere” dacă este cazul.

Totodată, FIFA a anunţat sâmbătă că îl suspendă provizoriu pe Luis Rubiales. În ciuda tuturor aşteptărilor şi a presiunilor, preşedintele federaţiei spaniole a refuzat să demisioneze vineri în faţa adunării generale extraordinare a RFEF, reunită lângă Madrid.

În plus, cele 23 de jucătoare spaniole care au cucerit titlul mondial în Australia, refuză să mai joace sub actuala conducere, iar şase membri din staff-ul naţionalei feminine şi-au prezentat demisiile sâmbăta trecută. Rubiales are 46 de ani, este divorţat şi tată a trei fete.