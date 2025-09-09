Luis Suarez, suspendat trei meciuri și din MLS

Major League Soccer l-a suspendat pe starul lui Inter Miami, Luis Suarez, pentru trei meciuri, ceea ce îl va ține departe de revanșa cu Seattle Sounders, după ce atacantul a scuipat un membru al staff-ului echipei din Seattle la finala Leagues Cup

Major League Soccer l-a suspendat pe atacantul lui Inter Miami, Luis Suárez, pentru trei partide, decizie care îl lasă pe margine în duelurile cu Charlotte FC, Seattle Sounders și D.C. United. Măsura vine după incidentul de la finala Leagues Cup, când starul uruguayan a scuipat un membru al staff-ului advers.

Comitetul de Organizare al Leagues Cup îl sancționase deja pe Suárez cu șase meciuri de suspendare, dar pedeapsa se aplica exclusiv viitoarelor ediții ale competiției MLS–Liga MX. Într-un comunicat, oficialii au precizat că MLS are dreptul să adauge sancțiuni suplimentare, lucru confirmat acum.

Finala disputată la Seattle, câștigată cu 3-0 de Sounders, s-a încheiat destul de urât, iar pe lângă gestul lui Suárez, Sergio Busquets a fost surprins încercând să lovească un adversar.

Suárez, ajuns la 38 de ani, rămâne un jucător controversat: de-a lungul carierei a primit suspendări pentru mușcături aplicate adversarilor, dar și pentru abuz rasist, acuzație pe care a negat-o.

Scandalul nu s-a limitat doar la Inter Miami. Steven Lenhart, antrenor secund al lui Seattle, a fost și el sancționat de MLS pentru comportament violent. După ce Comitetul Leagues Cup i-a aplicat cinci meciuri de suspendare, liga i-a retras acreditările pentru restul sezonului, interzicându-i accesul la teren, vestiare și tunelul jucătorilor. Lenhart va putea totuși urmări meciurile Sounders din tribune, ca simplu spectator. Clubul din Seattle a fost, de asemenea, amendat cu o sumă care nu a fost făcută publică.