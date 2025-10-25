Luka Doncic a reușit 49 de puncte pentru LA Lakers în meciul contra Minnesota Timberwolves

Slovenul Luka Doncic a înscris 49 de puncte pentru Los Angeles Lakers în meciul câștigat pe teren propriu de echipa sa, cu scorul de 128-110, în fața formației Minnesota Timberwolves, vineri seara, în campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA), conform Agerpres.

Doncic, autorul a 43 de puncte în partida de marți cu Golden State Warriors, este al patrulea jucător din istoria NBA care înscrie peste 40 de puncte în primele două meciuri ale sezonului, după Wilt Chamberlain, Michael Jordan și Anthony Davis.

În afara celor 49 de puncte, slovenul a mai reușit 11 recuperări și 8 pase decisive în meciul cu Timberwolves.

Starul LeBron James nu a evoluat pentru Los Angeles Lakers în această întâlnire, din cauza unei probleme medicale care l-a împiedicat să joace și în meciul de debut cu Warriors. ‘King James’ urmează să fie indisponibil timp de câteva săptămâni.