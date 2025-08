Luka Modric a fost prezentat, oficial, la AC Milan: „Nu ne putem mulțumi cu un sezon mediocru sau doar cu prezența în Liga Campionilor”

Mijlocașul croat a fost prezentat ca noul jucător al lui Milan în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la terenul de antrenament al clubului italian.

„Întotdeauna am avut o afecțiune deosebită pentru aceste culori”, recunoaște Modric

El a primit zeci de întrebări din partea ziariștilor și a spus, printre altele, cum se motivează la cei 40 de ani pe care-i împlinește în septembrie, ce obiectiv are și de ce a ales AC Milan.

„Am avut 3 săptămâni libere, de odihnă, dar și de antrenament pentru a ajunge în cea mai bună condiție fizică posibilă. Am urmărit meciurile împotriva lui Arsenal și Liverpool și am observat multe aspecte pozitive. Abia aștept să-i întâlnesc pe toți și să mă antrenez.

La orice vârstă este posibil să te emoționezi, există întotdeauna timp pentru a te entuziasma. Recent am avut un rămas bun foarte emoționant de la Real Madrid. La orice vârstă, te emoționezi.

Am crescut urmărind fotbalul italian, iar Milan era echipa mea preferată. Eram un mare fan al echipei în Croația și, pe deasupra, idolul meu, Boban, era aici. Întotdeauna am avut o afecțiune deosebită pentru aceste culori.

Cu toții ne amintim de Milan ca fiind una dintre cele mai bune echipe din lume. Nu ne putem mulțumi cu un sezon mediocru sau doar cu accederea în Liga Campionilor.

Cât despre viziunea mea pentru Milan, trebuie să rămânem și noi umili, să muncim din greu pentru a readuce echipa la cel mai înalt nivel. Sunt foarte competitiv, vreau să transmit acest lucru echipei.

Obiectivul minim este calificarea în Liga Campionilor, dar Milan trebuie să lupte pentru a câștiga titluri. Acesta este obiectivul meu și ar trebui să fie același pentru noi toți cei care lucrăm la Milan. Dar trebuie să rămânem umili și să avem o echipă solidă.

Am petrecut 13 ani la cel mai mare club din lume, iar acum mă alătur unui club care în anii precedenți era ceea ce este Real Madrid astăzi. Au pierdut asta undeva pe parcurs. Milan trebuie să se străduiască să revină la acel nivel. Depinde de mine să dau tot ce am mai bun în acest an și să mă bucur de el.

Poți aduce la Milano experiența mea. Voi munci din greu, voi da totul pentru a încerca să repet ceea ce am făcut la alte cluburi. Știu că există așteptări mari de la mine, dar mă simt pregătit pentru asta.

Urmăresc mult Serie A pentru că sunt mulți jucători croați care joacă aici și se vede că este o ligă competitivă și își recapătă nivelul. Tactic, echipele sunt foarte organizate. Aceasta este diferența față de campionatul spaniol. Trebuie să mă adaptez la acest mod de joc aici, în Italia, cât mai curând posibil.

Ancelotti a vorbit minunat despre Milan, totul la superlativ. Oricum, aveam deja această impresie. Milan este un club grozav, foarte important și cu fani grozavi. Dar când oamenii îți vorbesc așa despre un club, ai o impresie și mai bună. Când am venit, organizarea și primirea au fost impresionante.

Obiectivul meu este să joc la Cupa Mondială anul viitor, dar trebuie să ne calificăm mai întâi. Dar nu privesc prea departe în viitor. Important este să trăiesc în prezent și să fac lucrurile bine.

Vreau să încep această nouă aventură, să mă pregătesc cât mai bine posibil pentru a mă asigura că sunt la nivelul pe care îl cere acest club. Va fi timp și pentru viitor. Trebuie să mă concentrez pe prezent pentru a da totul pentru Milan”, a spus, printre altele, jucătorul.