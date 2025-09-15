Luka Modric a marcat primul său gol pentru AC Milan, în Serie A, și a doborât un record

Luka Modric a adus victoria noii sale echipe, AC Milan, în meciul de pe teren propriu cu Bologna, scor 1-0, marcând cu această ocazie primul său gol în tricou grupării ‘rossonera’ după despărțirea de Real Madrid, duminică seara, în etapa a treia a campionatului de fotbal al Italiei.

Golul din minutul 61 al fostului câștigător al „Balonului de Aur” l-a făcut să devină cel mai în vârstă mijlocaș marcator din istoria Seriei A.

La 40 de ani și 5 zile, fostul vicecampion mondial din 2018 a depășit performanța stabilită de Nils Liedholm, tot cu AC Milan, care a înscris la 38 de ani și 169 de zile, pe 26 martie 1961, în derby-ul cu Inter.

Modric a intrat direct și în clubul select al celor mai „bătrâni” jucători ce au modificat tabela în campionatul italian. Luka este al șaselea cel mai în vârstă marcator din istoria Seriei A, devansându-l astfel e Francesco Totti.

Experimentatul mijlocaș croat, care a împlinit recent 40 de ani, câștigător al Balonului de Aur în 2018, a înscris după o oră de joc, cu un șut plasat din interiorul careului, fructificând un assist al belgianului Alexix Saelemaekers.

În urma acestei victorii, a doua de la debutul actualei ediții din Serie A, după cea obținută în weekendul trecut la Lecce (2-0), AC Milam a urcat pe locul al cincilea în clasament.

Succesul milandezilor a fost umbrit însă de accidentarea portarului Mike Maignan, care a fost înlocuit în minutul 52 de Pietro Terraciano, după ce a suferit o leziune la gamba dreaptă, durata indisponibilității sale nefiind deocamdată stabilită.