Lupescu despre echipa naţională: Sunt sigur că ne vom califica. Dar va trebui să îşi îmbunătăţească jocul la Euro

Fostul internaţional Ionuţ Lupescu a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că este convins că echipa naţională se va califica la Campionatul European, însă acolo tricolorii trebuie să îşi îmbunătăţească jocul.

“Am spus de a începutul campaniei că sunt sigur că ne vom califica. Grupa este destul de slăbuţă valoric faţă de celelalte. Avem punctele necesare. Jocul nu e strălucit, dar important este să ai puncte. Dar va trebui să îşi îmbunătăţească jocul la Euro. Trebuie să demonstrezi acolo alt fotbal. Pentru că s-ar putea să se întoarcă roata şi să ajungi cu o imagine şi mai şifonată. Sper să nu se întâmple acest lucru”, a spus Lupescu.

Echipa naţională este lider în grupa I de calificare la Euro 2024, după opt meciuri jucate, având 16 puncte. Elveţia, locul doi, are 15 puncte şi un joc mai puţin, iar Israel, locul 3, are 11 puncte obţiinute în 6 jocuri. România mai are de jucat cu Israel în deplasare şi cu Elveţia acasă.