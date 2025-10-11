„Lupii români” au pierdut clar, pe teren propriu, primul meci din Rugby Europe Super Cup

Selecţionata Romanian Wolves a debutat sâmbătă în noul sezon al Rugby Europe Super Cup, pierzând în faţa francizei Delta din Ţările de Jos, cu 17-40 (12-18).

Pe 18 octombrie, „Lupii” vor întâlni Bohemia Warrios, tot pe Arcul de Triumf

Delta a început în forţă meciul, a pus presiune pe apărarea Lupilor şi a obţinut o penalitate, pe care Ilan Vaasen a transformat-o, punând astfel primele puncte pe tabelă, 3-0, minutul 2.

Urmează minute bune de joc ale Lupilor, care încearcă să găsească breşa în apărarea adversă. În minutul 10, după o acţiune frumoasă pe linia de treisferturi, cu balonul trecând pe la Jipa, care găseşte un culoar de pătrundere, îi pasează lui Bumbac, acesta făcând o cursă frumoasă şi îi pasează lui Alexander Dinu, care plonjează în eseu. Jipa ratează transformarea, dar chiar şi aşa, Lupii trec în avantaj, 5-3.

Câteva minute mai târziu, oaspeţii întorc din nou rezultatul pe tabelă, după un eseu: un balon jucat repede la mână, un schimb de pase între Kai Van Kampen şi aripa Daan Van Der Avoird, acesta culcând balonul în terenul de ţintă, 8-5.

În minutul 16, Tom Elmen este eliminat temporar pentru un placaj în aer la Jipa. Lupii profită de superioritatea numerică şi reuşesc al doilea eseu. După o grămadă ordonată, Kuselo Moyake pleacă repede cu balonul, îl deschide pe Toni Maftei, iar acesta face o cursă spectaculoasă pentru a plonja în eseu, Jipa transformă pentru 12-8. Delta nu renunţă la luptă, pune presiune şi după mai multe puncte de fixare în 22-ul Lupilor, reuşesc un nou eseu prin Dirk Bruil, transformat de Ilaan Vaasen, 15-12.

Lupii ies din nou la joc, primesc o penalitate pe care aleg să o dea la beţe încercând să treacă din nou la conducerea jocului, însă balonul şutat de Jipa, de la distanţă mare, lateral, nu trece printre buturi. În minutul 28, Bumbac este eliminat temporar pentru placaj fără balon, după care numărul de jucători de pe teren se echilibrează, Tom Van Ooijen fiind eliminat pentru un placaj înalt. În ultimele minute ale primei părţi, Lupii pun presiune însă Delta se apără foarte bine, mai mult, este eliminat temporar şi Surugiu. Repriza se încheie cu noi puncte pentru oaspeţi, Bjorn Dolman transformând o lovitură de pedeapsă, 18-12.

Partea secundă începe cu un joc în forţă al celor de la Delta care marchează un nou eseu: Kai Van Kampen trimite un balon de urmărire cu piciorul pentru Daan Van Der Avoird, care prinde balonul şi marchează al doilea său eseu în meciul de astăzi. Ilaan Vaasen transformă pentru 25-12. Oaspeţii măresc ecartul după o nouă penalitate transformată de Bjorn Dolman, 28-12.

În minutul 52, Carlos Roberts este eliminat temporar pentru un placaj la nivelul capului la Ştefan Cojocariu. Lupii încearcă să pună noi puncte pe tabelă, în superioritate numerică, însă nu au forţă să treacă de apărarea oaspeţilor.

În minutul 64, după o acţiune pe treisferturi, balonul scos repede de Cristian Nedelcu, ajunge la Cojocariu, acesta îi pasează lui Cioroabă, care îl vede pe Nedelcu Ştefan, acesta sprintează spre terenul de ţintă şi reuşeşte să-i paseze din nou lui Cioroabă, care marchează eseu, 28-17. Lupii rezistă din ce în ce mai greu, fac multe greşeli în apărare şi primesc 2 eseuri în trei minute, ambele transformate, scorul urcând la 40-17, scorul final al partidei.

Sâmbăta viiitoare, la 18 octombrie, Lupii vor întâlni pe Bohemia Warrios în cea de-a doua etapă a Super Cup. Meciul va avea loc pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf.