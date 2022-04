Lupta dusă de Alejandro Davidovich Fokina pentru a-l elimina pe Novak Djokovic: „Nu mi-a păsat dacă sângeram sau dacă mă durea șoldul”

Jucătorul spaniol de tenis Alejandro Davidovich Fokina (46 ATP) l-a eliminat, în turul 2 al turneului de la Monte Carlo, pe liderul ATP, sârbul Novak Djokovic. Ulterior, el a declarat că a trecut prin moment dificile pe parcursul partidei.

Alejandro Davidovich Fokina a avut dureri de șold în timpul meciului cu Novak Djokovic

Spaniolul Alejandro Davidovich Fokina a obținut prima victorie din carieră în fața sârbului Novak Djokovic. El s-a impus cu 6-3, 6-7 (5), 6-1 în turul 2 la Monte Carlo. Anterior, pierduse în optimi anul trecut, la Roma și la Jocurile Olimpice.

„Sunt foarte fericit cu victoria mea, mai că nu-mi vine să cred. Trebuie să recunosc că mi-a fost dor de Nole în circuit.

Nu a jucat prea mult anul acesta, așa că a juca împotriva lui pe arena centrală de la Monte Carlo, cu tribunele pline, este ceva incredibil. De obicei văd așa ceva doar la televizor. Faptul că am reușit să-l înving aici mă face foarte fericit.

Mă declar mulțumit cu felul în care am jucat, am plonjat de câteva ori, dar nu mi-a păsat dacă sângeram sau dacă mă durea șoldul”, a declarat, după meci, ibericul.

Alejandro Davidovich Fokina a dezvăluit tactica aleasă cu Novak Djokovic

Jucătorul spaniol a explicat și care a fost motivul pentru care s-a dus la vestiare după setul secund. „Nu mai conta nimic, jucam cu numărul 1 mondial și chiar nu mai conta ce dureri aveam.

Când am pierdut setul al doilea, m-am dus la vestiar pentru a încerca să-mi resetez mintea, pentru a începe setul al treilea în forță. Cred că zgura e suprafața mea forte.

Pun multă pasiune când joc pe zgură și nu-mi pasă neapărat ce se întâmplă în meci pentru că iau fiecare punct în parte.

Am știut că Nole îmi poate rupe serviciul în orice moment, așa că am încercat să fiue agresiv. Am fost foarte concentrat”, a mai spus Davidovich Fokina.