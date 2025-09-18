Lupte: Sportiva Alexandra Anghel va lupta pentru bronz la CM de la Zagreb

Sportiva Alexandra Anghel (72 kg) a obţinut calificarea în finala mică pentru bronz la Campionatul Mondial de Lupte de la Zagreb.

Sportiva noastră a trecut în recalificările din această dimineaţă de adversara Molnar Zsuzsanna (Slovacia), pe care a învins-o prin superioritate tehnică – 11-0.

Astfel, Alexandra va lupta cu medalia de bronz pe masă, în această seară, de la ora 19.00, având şansa să urce din nou pe podiumul mondial. Ea o va întâlni în finala mică pe Li Zelu (China)