“Mă aşteptam să mai schimbe, dar e inspiraţia lui Lucescu” Reacţie promptă după ce “Il Luce” va folosi echipa din 0-3 cu Canada şi în Cipru – România

Victor Becali a rămas surprins de faptul că Mircea Lucescu nu a efectuat nicio schimbare în Cipru – România și păstrează aceiași echipă ca în meciul disputat împotriva Canadei.

Mircea Lucescu s-a decis și va trimite același prim 11 în meciul în fața Ciprului, asta în ciuda faptului că „tricolorii” au cedat în fața Canadei la scor de neprezentare cu aceeași garnitură de start.

Victor Becali s-a arătat surprins de faptul că selecționerul Mircea Lucescu nu a schimbat niciun jucător din formula de start. Impresarul de jucători mizează însă pe inspirația lui „Il Luce”, pentru că antrenorul știe ce a văzut la antrenamente.

Discuția a fost pornită de Victor Becali: „Una e când vezi când vezi ce se întâmplă de afară, iar alta este când antrenezi echipa națională. Sigur, poate a fost și o chestie a lui de ambiție.

Poate vrea să demonstreze că a fost la națională în trecut, a făcut o treabă foarte bună și acum vrea să termine cu naționala. Nici nu avem un fond de jucători…

La noi, dacă s-au accidentat doi jucători, e o mare problemă. Lucescu este un mare plus, are o mare experiență, dar nu e suficient”.