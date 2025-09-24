Mădălina Florea, triplă medaliată la CE de alergare montană, trage un semnal de alarmă: „Sportul românesc moare încet”

Câștigătoare a trei medalii de bronz la Campionatul European de alergare montană din 2024 de la Annecy, Mădălina Florea va rfata CM din acest an din cauza lipsei sprijinului financiar.

„Nu am primit niciun fel de sprijin, nicio recompensă”, se plânge sportiva

La Campionatul Mondial de Alergare Montană și Trail Running din 2023 atleta a obținut locul 6. În același an a ocupat locul 3 în clasamentul general la Golden Trail Series după ce a câștigat finala de la Golfo dell’Isola.

În 2024, a cucerit 3 medalii de bronz la CE de Alergare Montană de la Annecy, două la individual, iar cu echipa României, din care au mai făcut parte Cristina Simion, Andreea Pîșcu și Maria Magdalena Bosînceanu, a ajuns pe locul 4.

„Este imposibil să nu tragem semnalul de alarmă: sportul românesc moare încet, în timp ce cei care ar trebui să îl susțină rămân doar spectatori.

Unele sporturi pur și simplu nu sunt apreciate la adevărata lor valoare, chiar și atunci când rezultatele există, pe motiv că nu sunt sporturi olimpice.

Astăzi, delegația României pleacă la Campionatele Mondiale de Alergare Montană și, credeți-mă, acest sport este de o dificultate extremă. Toți cei care l-au încercat știu exact despre ce vorbesc.

Astăzi, ar fi trebuit să fiu în această deplasare, alături de echipa României, dar realitatea este alta.

Chiar dacă anul trecut m-am întors cu 3 medalii de bronz de la Campionatele Europene, nu am primit niciun fel de sprijin, nicio recompensă (da, nici măcar pentru aceste trei medalii). Toată pregătirea mea, stagiile, deplasările pentru aceste Europene, au fost finanțate integral din buzunarul meu. Reprezentarea țării la un campionat ar trebui să fie autofinanțată? Doar pentru prestigiu? Alergarea a devenit meseria mea, nu îmi pot permite să pierd bani.

Așadar, se ridică o întrebare: cum poate o federație să spere la rezultate la nivel mondial sau european cu zero investiții din partea ei sau a Ministerului Sportului?

Cum să concurezi cu echipe care fac stagii pe traseu, care pregătesc fiecare detaliu al cursei, care beneficiază de o structură profesionistă?

Iar noi? Ce facem? Încercăm să ne descurcăm singuri cât putem de bine…

Totuși, astăzi, în ciuda lipsei totale de sprijin din partea federației mele sau a Ministerului Sportului, sunt sportiv profesionist și lider Mondial într-un circuit internațional istoric. Această reușită o datorez câtorva oameni din jurul meu, care au crezut în mine și care mi-au arătat o cale în afara federației. Dacă aș fi așteptat ajutorul federației pentru a trăi din sport, probabil că astăzi aș fi renunțat la el.

Vreau să mulțumesc partenerilor, în primul rând SCOTT Running, care îmi permite să trăiesc din sportul meu, și partenerilor care mă susțin încă de la primele rezultate și care mi-au fost mereu alături, indiferent de performanțe.

Sportul nu se construiește prin discursuri și promisiuni, ci prin onestitate și respect pentru munca și rezultatele sportivilor.

De aceea, pentru mine, cei care reprezintă România astăzi la Europene/ Mondiale (Trail Running / Pistă / Șosea / Cross-country) performează cu mijloacele pe care le au. România ar putea avea un potențial enorm pe scena internațională, dar pentru asta trebuie să își asume cu adevărat acest drum. Mult succes tuturor sportivilor români care vor fi la Campionatele Mondiale din această săptămână, în Spania”, a transmis, ea, pe pagina personală de facebook.