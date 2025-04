Madrid Open. Carlos Alcaraz, out pentru competiția din țara natală. Turneul de la Roma, sub semnul incertitudinii

Turneul de la Madrid este pe cale să înceapă, iar iubitorii tenisului se vor bucura de un spectacol la cel mai înalt nivel. Câștigătorii vor adăuga nu mai puțin de 1000 de puncte în clasament.

Carlos Alcaraz, OUT de la Madrid

Carlos Alcaraz nu va participa în ediția din acest an a Mutua Madrid Open, din cauza unei accidentări musculare pe care spaniolul a suferit-o în timpul turneului de la Barcelona, unde a și ajuns până în finală.

Tenismenul se confruntă cu o ruptură musculară ușoară la aductorul piciorului drept, în urma meciului pierdut în actul final de la Barcelona împotriva lui Holger Rune. Mai mult decât atât, încă nu se știe exact dacă numărul 3 mondial în clasamentul ATP va fi recuperat pentru turneul de la Roma.

El însuși a confirmat decizia joi, în cadrul unei conferințe de presă susținute la la Caja Magica, după ce vestea devenise în cursul dimineții un secret deja cunoscut de toată lumea.

Carlos Alcaraz: „Am observat ceva și la tendonul stâng”

„Așa cum ați bănuit cu toții, nu am putut să mă antrenez în aceste zile. În timpul finalei de la Barcelona, când a venit fizioterapeutul, am observat ceva și la tendonul stâng, unde mi-am făcut niște teste marți”, a dezvăluit Alcaraz.

„Am evaluat împreună cu medicii dacă voi putea juca în condiții bune. Am făcut tot ce mi-a stat în putință, dar lucrurile nu s-au îmbunătățit în zilele următoare. Trebuie să-ți asculți corpul, chiar dacă asta înseamnă să nu joci.”, a deplâns el situația în care se află.

„Am decis să nu risc. Dacă aș fi jucat, aș fi fost distrus pentru mai mult timp decât ar fi trebuit. A trebuit să luăm decizii dificile și am ales-o pe cea corectă.

Voi încerca să mă odihnesc, să mă recuperez și să fiu pe terenuri cât mai curând posibil”, a adăugat el, cu obiectivul în minte de a putea fi prezent la Roma, al treilea și ultimul turneu Masters 1000 pe zgură al sezonului.

Fostul lider ATP lucrează deja la recuperare. „Este o lovitură, dar am acceptat-o. Fiecare nor are o parte bună. Mă deranjează faptul că nu pot să joc la Madrid, dar vor fi alte ocazii și mă voi întoarce mai puternic.

În aceste zile nu am fost deprimat, nici nu am fost într-o dispoziție proastă, pentru că am acceptat situația foarte bine. Îmi pun toată energia în recuperare”, a asigurat el.