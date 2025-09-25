Magda Rusu, lacrimi de emoție după aurul mondial: „Dumnezeu face minuni, nu știam dacă pot concura”

Simona Radiș și Magda Rusu au adus România pe prima treaptă a podiumului la Campionatul Mondial de canotaj de la Shanghai, cucerind aurul în proba de dublu rame. Cu un start puternic și un ritm care a crescut continuu pe parcursul cursei, echipajul românesc a dominat clar competiția.

Magda Rusu și-a exprimat emoțiile și dificultățile prin care a trecut înaintea competiției, fiind aproape imobilizată din cauza unor dureri puternice de spate cu doar două săptămâni înainte de Mondial.

„Dumnezeu face minuni prin oameni. Când mă gândesc acum ca nu ştiam dacă pot concura. După toate problemele de acasă şi apoi de aici, cu umezeală plus căldura, totul era împotriva mea. M-au ajutat antrenorii, medicii, kinetoterapeuţii. Fără ei azi nu puteam arăta această medalie. Le mulţumesc tuturor!”, a spus cu ochii în lacrimi Magda Rusu, un exemplu de dăruire, sacrificiu şi lecţii despre a învinge.

Simona Radiș, care a condus echipajul, a subliniat coeziunea și determinarea lor: „Sunt mândră de cum am evoluat aici. I-am spus Magdei ca trebuie să plecăm tare şi vom reuşi. Împreună. E un succes care sper să aducă şi mai multe victorii pentru noi!”, spune Simona cu medalia mondială de aur în mână, potrivit COSR.