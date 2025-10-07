Mai vine Hakim Ziyech la CFR Cluj? Neluțu Varga a dat un răspuns tranșant

CFR Cluj a luat decizia să nu-l mai transfere pe fotbalistul Hakim Ziyech, care a fost pe la Ajax, Chelsea și Galatasaray.

„Da, e adevărat, nu se mai face transferul lui Ziyech la CFR Cluj.

E un băiat deosebit, mi-a plăcut cum am discutat cu el, dar nu vreau să intru în alte detalii.

Cert este că Ziyech nu vine la CFR Cluj”, a spus finanțatorul lui CFR Cluj, Neluțu Varga, potrivit fanatik.ro.