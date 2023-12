„Mâine avem o ședință! Nu are rost să îi țin!”-Rednic începe „curățenia” de iarnă după remiza cu CSU Craiova!

UTA Arad a remizat miercuri seară cu CSU Craiova. Partida s-a încheiat 2-2.

Mircea Rednic a reacționat la finalul celor 90 de minute. Iată ce a spus „Puriul” despre elevii săi.

„Mâine avem o ședință! Nu are rost să îi țin!”

„Am început bine, dar cei care au intrat nu au adus plusul care trebuia. Ne-au surprins. Totuși, am avut 2-0. Dacă nu luam gol, câștigam. La gol a fost greșeala noastră. Nu se face asta. Am fost surprinși. Raul Silva merita vreo două galbene. Dacă la fiecare gol al nostru VAR-ul verifica, de ce nu au verificat și la ei? Nu o spun ca pe un reproș. Repriza a doua a fost altfel. Ne-am apărat și am reușit să schimbăm. Jucătorii care au venit de pe margine n-au adus nimic. Dacă echilibram cu schimbările, rezultatul era altul. Stahl nu a avut curaj. De aia l-am schimbat.

Au fost ceva discuții. Azi și-au primit banii. Era o întârziere de trei săptămâni. Eu am fost de acord cu punctul lor de vedere până într-un punct. Conducătorii le-au spus că până la meciul cu Universitatea Craiova vor fi la zi. Nu uitați că s-a refăcut o echipă. Putem spune că suntem pe plus. Mâine avem o ședință. Cei care nu s-au impus, e normal că nu are rost să îi țin. Vom lua în pozițiile unde am suferit.”, a declarat Mircea Rednic, după remiza cu CSU Craiova.