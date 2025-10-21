Măldărășanu își critică dur jucătorii: „Ne-am bătut singuri”

Csikszereda a învins în deplasare, scor 2-0, formaţia Hermannstadt, în etapa a 13-a din Superligă.

Marius Măldărăşanu, antrenorul sibienilor, a răbufnit cu privire la jocul elevilor săi, care au ajuns pe loc de baraj.

”Ai 3 ocazii mari de gol apoi vrem să facem jocul mai palpitant le-o dăm ca să marcheze. Două cadouri, două assisturi din partea noastră. Ne-am bătut singuri. Am făcut harachiri. Ăsta e cuvântul.

Sunt decizii greşite, luate în anumite momente. Nu ni le explicăm. Sunt situaţii în care poţi ieşi altfel din pressingul adversarilor, care nu a fost unul agresiv la primul gol. O lipsă de concentrare, am vorbit toată săptămâna.

Când judeci nişte faze într-un fel apoi altele în alt fel asta denotă lipsă de concentrare. E inexplicabil. Controlam jocul, se ducea într-o singură direcţie. Vine acea greşeală, apoi trebuie să alergăm spre egalare. Ca să nu mai existe suspans pe final, a venit cealaltă greşeală la golul doi”, a spus Măldărăşanu, la final de meci.