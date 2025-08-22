Mamadou Thiam a fost prezentat oficial la FCSB

Articol de Mihai Popescu - Publicat vineri, 22 august 2025, ora 13:17,
537376983_1319788369506882_3267447259570971921_n
537376983_1319788369506882_3267447259570971921_n

Mamadou Thiam a semnat cu FCSB și a participat la primul antrenament alături de noii săi coechipieri. Anunțul a fost făcut de către club pe rețelele sociale.

Jucătorul va purta tricoul cu numărul 93, informație pe care a transmis-o Mihai Stoica acum două zile.

”Campioana României anunță transferul lui Mamadou Thiam. Clubul îi urează bun venit și cât mai multe succese în tricoul roș-albastru”, a transmis FCSB.

fcsbu clujmihai stoicaMamadou Thiam
Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport