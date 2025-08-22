Mamadou Thiam a fost prezentat oficial la FCSB
Articol de Mihai Popescu - Publicat vineri, 22 august 2025, ora 13:17,
Mamadou Thiam a semnat cu FCSB și a participat la primul antrenament alături de noii săi coechipieri. Anunțul a fost făcut de către club pe rețelele sociale.
Jucătorul va purta tricoul cu numărul 93, informație pe care a transmis-o Mihai Stoica acum două zile.
”Campioana României anunță transferul lui Mamadou Thiam. Clubul îi urează bun venit și cât mai multe succese în tricoul roș-albastru”, a transmis FCSB.