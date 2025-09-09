Mânca 5 mese pe zi și bea 3 litri de lapte: a murit unul dintre cei mai puternici oameni din lume

Joe Dube, legendarul halterofil din Jacksonville, omul care în cariera sa a cucerit titlul de campion mondial și a obținut locul trei la Jocurile Olimpice de la Mexico City, a încetat din viață marți, la vârsta de 81 de ani.

Vestea morții sale a fost anunțată de fiul său, Joseph Dube Jr., printr-o postare pe Facebook. Era deja cunoscut publicului că marele campion se confruntase cu probleme grave de sănătate în ultimii ani, relatează sportal.blic.rs.

Povestea dezvoltării sale fizice este incredibilă! În liceu avea doar 170 cm și 61 de kilograme, iar în mai puțin de zece ani a ajuns la 147 de kilograme. La apogeul carierei, consuma cinci mese pe zi și bea trei litri de lapte.

„Prima dată când am încercat să ridic o greutate, nu am putut ridica nici măcar 120 de livre, adică aproximativ 55 de kilograme. Eram frustrat și voiam să reușesc, așa că am continuat să mă antrenez”, și-a amintit Dube într-un interviu pentru Times-Union, încă din 1976.