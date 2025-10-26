Manchester City a fost învinsă de Aston Villa etapa 9 din Premier League

Echipa Manchester City a suferit primul său eșec începând din luna august, înclinându-se la limită pe terenul formației Aston Villa, scor 0-1, într-un meci din etapa a noua a campionatului de fotbal al Angliei.

Arsenal domină clasamentul

Unicul gol al întâlnirii de pe stadionul Villa Park din Birmingham a fost marcat de Matty Cash, în minutul 19.

Aston Villa a pus astfel capăt unei serii de nouă meciuri consecutive fără înfrângere în toate competițiile reușită de Manchester City.

În urma acestui rezultat, Aston Villa a acumulat 15 puncte și a urcat pe poziția a șaptea în clasament, la o lungime distanță de Manchester City (locul 4).

Tot duminică, Arsenal Londra s-a impus la limită, cu scorul de 1-0, în partida cu Crystal Palace de pe Emirates Stadium, printr-un gol marcat de Eberechi Eze în prima repriză (39).

Arsenal domină clasamentul din Premier League, cu 22 de puncte, urmată de Bournemouth, care a urcat pe locul secund, cu 18 puncte, după ce a învins pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formația Nottingham Forest, prin golurile lui Marcus Tavernier (25) și Eli Kroupi (40).