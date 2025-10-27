Manchester United a luat decizia finală cu privire la transferul lui Robert Lewandowski

Proprietarul lui United consideră că operațiunea ar fi un eșec similar celui cu portughezul Cristiano Ronaldo.

Atacantul polonez al Barcelonei intră în ultimul an de contract pe Camp Nou

Robert Lewandowski s-a numărat printre cererile lui Ruben Amorim către Manchester United, dar proprietatea lui Manchester United nu crede la fel.

Sir Jim Ratcliffe, coproprietar al clubului, a respins semnarea atacantului polonez al Barcelonei, care intră în ultimul an de contract pe Camp Nou.

Potrivit Daily Mirror, Amorim este un mare admirator al lui Lewy și crede că ar putea avea un impact foarte pozitiv, dar Ratcliffe crede că ar repeta greșelile din trecut.

Publicația scrie că proprietarul lui United consideră că această operațiune ar fi un eșec precum cele care au avut loc cu Cristiano Ronaldo, Varane, Cavani sau Schweinsteiger. „Ratcliffe nu o consideră viabilă”, spune acest ziar.