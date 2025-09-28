Manchester United a pierdut din nou, dar Ruben Amorim nu este îngrijorat pentru postul său

Postul lui Ruben Amorim este în pericol mai mult ca niciodată. Dar, antrenorul echipei Manchester United a declarat că nu este niciodată „îngrijorat în legătură cu postul său”.

„Nu sunt îngrijorat. Nu sunt genul acela de om”, a adăugat el după a treia înfrângere a sezonului pentru echipa din Manchester în Premier League, pe terenul echipei Brentford (1-3). „Nu este decizia mea în legătură cu postul. Eu voi face tot ce pot în fiecare minut petrecut aici”, a asigurat antrenorul portughez.