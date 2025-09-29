Manchester United are o listă cu posibili înlocuitori pentru Ruben Amorim

Tabloidul The Sun scrie că Manchester United are trei nume în capul listei de antrenori cu care l-ar putea schimba pe Ruben Amorim.

Favorit este Oliver Glasner (51). Tehnicianul austriac a făcut o treabă excelentă până acum, la Crystal Palace, cu care sezonul trecut a câștigat Cupa Angliei, iar acum se află pe locul 3 în Premier League, cu 12 puncte acumulate din 3 victorii și 3 remize.

Un avantaj pentru United constă și în faptul că contractul acestuia cu Palace expiră la finele stagiunii în curs.

Lista e completată de Andoni Iraola, care în 2024 – 2025 a terminat cu Bournemouth pe locul nouă, și de Fabian Hürzeler, care a încheiat cu Brighton pe locul opt. Ambele echipe sunt și acum în Top 10, Bournemouth pe 6 (11p), Brighton pe 9, cu 8 puncte.