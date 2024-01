Manchester United e la 14 puncte de primul loc. Antrenorul Erik ten Hag: „Ne batem la titlu”

Antrenorul lui Manchester United a fost criticat dur după ce a spus că echipa sa se bate la titlu, în condițiile în care se află la 14 puncte distanță de primul loc, ocupat de Liverpool.

„Mai avem două trofee pentru care ne luptăm acum: Premier League și Cupa Angliei. Încă mai avem multe meciuri de jucat.”, a declarat Erik ten Hag, citat de The Sun.

Numit în vara anului 2022 la Manchester United, Erik ten Hag nu a avut rezultatele așteptate, iar postul său a fost pus în pericol. Totuși, după ce Sir Jim Ratcliffe (71 de ani), cel mai bogat om din Marea Britanie, a cumpărat 25% din acțiunile clubului, lucrurile s-au schimbat pentru antrenorul olandez.

Erik ten Hag a fost invitat la o discuție în care a analizat strategia clubului împreună cu miliardarul.

„Totul este în regulă. Am avut o întâlnire lungă, de câteva ore, în cadrul căreia am discutat problemele. Ne-am înțeles și vom colabora împreună. Mi-a dat câteva idei și am dezbătut ce strategii vom aborda”, a declarat Erik Ten Hag, citat de Mirror.