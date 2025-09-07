Manchester United l-a convins pe Andre Onana să joace un sezon la Trabzonspor

În acest sezon, Andre Onana va ajunge la Trabzonspor, internaționalul camerunez fiind convins să fie împrumutat la echipa turcă de către Manchester United.

Onana este așteptat în Turcia săptămâna viitoare

Orice rezistență și îndoieli pe care Andre Onana le-a avut cu privire la mutarea în Turcia au fost depășite. Portarul camerunez a realizat că pe Old Trafford va fi doar spectator și a decis să-și continue cariera la Trabzonspor.

Potrivit lui Fabrizio Romano, Manchester United a ajuns la un acord cu echipa turcă pentru un împrumut pe un an fără opțiune de cumpărare și fără să preindă vreun ban.

Onana este așteptat în Turcia săptămâna viitoare pentru a fi supus controlului medical și a finaliza transferul. În acest sezon a jucat într-un singur meci pentru „Diavolii Roșii”, în rușinea din Carabao Cup, când a fost eliminată la loviturile de departajare de Gresby Town, din liga a patra.

În total, în cei doi ani în care a purtat tricoul lui Manchester United, a jucat în 102 meciuri. În 24 a păstrat poarta intactă, dar în toate celelalte a încasat 150 de goluri.