Manchester United l-a dat afară pe Mason Greenwood! Jucătorul fusese acuzat de tentativă de viol şi agresiune

Clubul englez Manchester United a anunțat că și-a încheiat ancheta internă cu privire la acuzațiile aduse lui Mason Greenwood.

Atacantul englez nu a mai jucat pentru Manchester United din 22 ianuarie 2022, într-o victorie cu 1-0 împotriva lui West Ham United, pe stadionul Old Trafford.

În aceeaşi lună el a fost acuzat de tentativă de viol şi agresiune, ambele comise la adresa fostei sale partenere, Harriet Robson şi a fost arestat, fiind ulterior eliberat pe cauţiune.

În octombrie, 2022 Greenwood a fost din nou arestat pentru că ar fi încălcat condiţiile eliberării condiţionate. În februarie 2023 toate acuzaţiile au fost retrase, dar situaţia jucătorului a devenit una foarte sensibilă.

„Ancheta noastră a început în februarie 2023, după ce toate acuzațiile împotriva lui Mason au fost retrase. De-a lungul timpului, am ținut cont de dorințele, drepturile și perspectiva presupusei victime și am căutat să colectăm cât mai multe informații și context.

Pe baza probelor de care dispunem, am ajuns la concluzia că materialul postat online nu oferă o imagine completă și că Mason nu a comis infracțiunile pentru care a fost acuzat inițial.

Toți cei implicați, inclusiv Mason, recunosc dificultățile cu care acesta își reia cariera la Manchester United. Prin urmare, s-a convenit de comun acord că ar fi cel mai potrivit ca el să facă acest lucru departe de Old Trafford”, a transmis clubul, printre altele, într-un comunicat prezentat pe site-ul oficial.

Mason Greenwood neagă acuzațiile aduse, dar acceptă că a făcut greșeli

Cu puțin timp înaintea anunțării acestei decizii, Mason Greenwood a prezentat punctul lui de vedere. „Vreau să încep prin a spune că înţeleg că oamenii mă vor judeca din cauza a ceea ce au văzut şi auzit pe reţelele de socializare şi ştiu că oamenii se vor gândi la ce este mai rău.

Am fost crescut să ştiu că în orice relaţie violenţa sau abuzul sunt lucruri greşite. Nu am făcut lucrurile de care am fost acuzat, iar în februarie am fost absolvit de toate acuzaţiile.

Cu toate acestea, accept pe deplin că am făcut greşeli în relaţia mea şi îmi asum partea mea de responsabilitate pentru situaţiile care au dus la postarea pe social media.

Decizia de azi a făcut parte dintr-un proces de colaborare între Manchester United, familia mea şi mine.

Cea mai bună decizie pentru noi toţi este ca eu să-mi continui cariera de fotbalist departe de Old Trafford, într-un loc unde prezenţa mea nu va fi o distragere a atenţiei pentru club.

Mulţumesc clubului pentru sprijinul acordat de când m-am alăturat, la vârsta de şapte ani. Întotdeauna United va fi o parte din mine”, a anunțat Greenwood. El mai avea contract cu Manchester United până în 2025.