Mandorlini, optimist în privința situației lui Louis Munteanu înaintea derby-ului cu U Cluj

CFR Cluj se pregătește pentru derby-ul cu U Cluj, programat luni seară pe Cluj Arena, în etapa a 11-a a SuperLigii.

Antrenorul Andrea Mandorlini a oferit detalii despre starea lui Louis Munteanu, care a absentat în etapa precedentă din cauza unei accidentări. Mandorlini a declarat că Munteanu se simte mai bine și că speră să fie recuperat pentru meciul important: „Louis e un punct important pentru noi”.

„Louis Munteanu e mai bine. Mi-ar plăcea să fie cu noi. Voi vorbi azi cu el. Am reușit să recuperăm câțiva jucători accidentați. Dar sunt problemele mai vechi. Camara, Simao, nu sunt cu noi. În rest suntem bine și îmi doresc să fim bine și mâine seară. Clar, Louis e un punct important pentru noi”, a declarat Andrea Mandorlini.

Situația de la CFR Cluj este delicată, echipa fiind pe locul 12 în SuperLigă, cu doar 8 puncte după 9 meciuri. Mandorlini a mai menționat că echipa a recuperat câțiva jucători accidentați, însă problemele persistă pentru Camara și Simao, care nu vor fi disponibili pentru derby.