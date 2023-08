Mandorlini s-a dezlănțuit: „E incredibil ce s-a întâmplat!”

Antrenorul lui CFR Cluj a fost foarte furios după meciul pierdut de echipa sa, pe Ghencea, în fața celor de la FCSB (1-o). Andrea Mandorlini a spus că feroviarii clujeni ar fi trebui să beneficieze de un penalty, iar lovitura de pedeapsă primită de FCSB, din care a înscris singurul gol al meciului, a fost dictată eronat.

„Nu am pierdut acest meci. Meciul a fost decis de de arbitru. Am avut o fază la Dawa, a fost henț clar. Apoi a dat un penalty inexistent pentru ei.

La Dawa a fost penalty clar, am revăzut faza de multe ori. Steaua a făcut un meci bun, dar totul a fost decis de arbitru! E incredibil ce s-a întâmplat, ați văzut cu toții. Am făcut un meci bun, am stat bine în teren.

Dacă am fi primit noi penalty-ul ăla clar, altul ar fi fost scorul. Aceste episoade au decis partida. Nu înțeleg din ce motiv nu a acordat această lovitură de pedeapsă. Doar el a văzut ce faultul la Compagno”, a declarat Andrea Mandorlini, după meci.