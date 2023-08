Mandorlini: Sunt fericit că am câştigat/Petrea: Dezamăgirea este mare

Tehnicianul Andrea Mandorlini a afirmat, luni seară, că este fericit pentru victoria echipei CFR Cluj în meciul cu Universitatea Cluj, scor 2-0, în timp ce omologul său de la Şepcile Roşii, Toni Petrea, a afirmat că dezamăgirea pentru pierderea partidei este foarte mare.

„Sunt fericit că am câştigat. Am luat primele goluri foarte uşor. În unele meciuri totul se schimbă. Consider că suntem o lună, cam două, în spate cu pregătirea faţă de celelalte echpe. Este o victorie meritată pentru echipă şi conducere”, a spus Mandorlini.

„Nu am avut inspiraţie în faţa porţii, am primit un gol la ultima fază a primei reprize, care parcă ne-a tras înapoi. Am cedat mijlocul terenului, au venit peste noi, ne-am văzut egalaţi, condu’i, iar pe final am mai primit un gol. Dezamăgirea este mare, jocul a fost plăcut, dar noi am ratat mai mult. Fanii au fost fantastici. Îmi pare rău că nu le-am putut face cadou victoria”, a afirmat Petrea.

Echipa CFR Cluj a învins luni seara, în deplasare, scor 4-3, formaţia Universitatea Cluj, în ultimul meci al etapei a şasea din Superligă. U Cluj a condus cu 2-0.