Marc Marquez a câștigat al șaptelea titlu mondial la MotoGP

Marc şi-a pus capul în mâini după ce a trecut linia de sosire şi, când a realizat amploarea realizării sale, spaniolul emoţionat a ţipat.

Apoi s-a oprit în faţa unui ecran uriaş şi, cu lacrimi în ochi, a urmărit un montaj al luptelor sale din ultimii şase ani, care au inclus peste 100 de accidente şi patru operaţii, în timp ce şi-a recâştigat titlul după 2.184 de zile.

El se alătură legendarului italian Valentino Rossi, fostul său mare rival, cu şapte titluri în categoria regină a motociclismului şi se apropie de recordul unui alt italian ilustru, Giacomo Agostini, care a fost încoronat de opt ori. În total, el are nouă titluri mondiale, inclusiv cele din 125 cm3 în 2010 şi Moto2 în 2012.

„Este imposibil să vorbesc. Nu vreau să-mi amintesc tot ce am trăit. Astăzi sunt împăcat cu mine însumi. Am făcut greşeli mari în cariera mea, am vrut să revin prea repede. Apoi am luptat, am luptat, am luptat şi am câştigat din nou”, a afirmat Marquez.