Marc Marquez a câştigat la Marele Premiu al Ungariei

Pilotul spaniol Marc Marquez (Ducati) s-a impus duminică în Marele Premiu al Ungariei la MotoGP, reuşind astfel a şaptea dublă consecutivă – cursă sprint şi Mare Premiu.

Campionul mondial en-titre s-a clasat pe locul4

Marc Marquez şi-a continuat şi duminică forma excelentă din ultima vreme şi a câştigat fără probleme Marele Premiu al Ungariei, pe circuitul Balaton Park din Balatonfájar, după ce sâmbătă terminase primul şi în cursa sprint.

Pentru pilotul spaniol este a 14-a victorie consecutivă, curse sprint şi Mari Premii.

Marc Marquez i-a învins în Ungaria pe spaniolul Pedro Acosta (KTM) şi pe italianul Marco Bezzecchi (Aprilia).

Pe locul al patrulea s-a clasat campionul mondial en-titre, spaniolul Jorge Martin (Aprilia), care a pornit de pe locul 16 şi a avut o revenire superbă.