Marc Marquez a fost operat la umărul drept

„Medicii care l-au examinat în urmă cu şapte zile au considerat că fractura coracoidului şi leziunile ligamentare nu prezentau semne suficiente de stabilizare după o săptămână de imobilizare”, se arată în comunicat. „Prin urmare, s-a decis să se procedeze la o stabilizare chirurgicală şi la repararea ligamentelor acromio-claviculare (…) Marc Marquez, care s-a întors deja acasă, îşi va continua convalescenţa, iar progresele sale vor determina data revenirii sale în competiţie”, adaugă Ducati.

Marquez, în vârstă de 32 de ani, s-a accidentat pe 5 octombrie, căzând în primul tur al Marelui Premiu al Indoneziei, după ce a fost dezechilibrat de italianul Marco Bezzecchi (Aprilia). Septuplul campion mondial MotoGP s-a accidentat grav la humerusul drept la începutul sezonului 2020: a ratat restul sezonului pentru a suferi mai multe operaţii şi i-au trebuit trei sezoane pentru a-şi recăpăta forma.