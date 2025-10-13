Marc Marquez a fost operat la umărul drept
Spaniolul Marc Marquez, care şi-a asigurat deja titlul de campion mondial la MotoGP, a fost operat la umărul drept, a anunţat, luni, echipa sa Ducati, care nu a dat însă o dată pentru revenirea sa în competiţie.
„După o nouă examinare în urma accidentării la umărul drept, Marc Marquez a fost supus unei intervenţii chirurgicale care s-a desfăşurat cu succes la Ruber Internacional Hospital din Madrid”, a scris echipa italiană într-un comunicat.
„Medicii care l-au examinat în urmă cu şapte zile au considerat că fractura coracoidului şi leziunile ligamentare nu prezentau semne suficiente de stabilizare după o săptămână de imobilizare”, se arată în comunicat. „Prin urmare, s-a decis să se procedeze la o stabilizare chirurgicală şi la repararea ligamentelor acromio-claviculare (…) Marc Marquez, care s-a întors deja acasă, îşi va continua convalescenţa, iar progresele sale vor determina data revenirii sale în competiţie”, adaugă Ducati.