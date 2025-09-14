Marc Marquez a mai făcut un pas spre titlul mondial, după ce a câştigat Marele Premiu din San Marino

Marc Marquez (Ducati) a obţinut, duminică, cea de-a 11-a victorie a sezonului de MotoGP, la Marele Premiu din San Marino, relatează L’Equipe.

Fabio Quartararo a terminat pe 8, deși a plecat al treilea

Pe locul doi s-a clasat Marco Bezzecchi (Aprilia) şi pe trei a terminat Alex Marquez (Ducati Gresini).

O eroare a lui Marco Bezzecchi, plecat din pole position, în turul 12 al Marelui Premiu din San Marino, i-a oferit victoria lui Marc Marquez.

Fabio Quartararo (Yamaha), al treilea pe grila de start, a pierdut treptat poziţii, neputând ţine ritmul Ducati, şi a terminat pe locul 8.

În clasamentul general, Marc Marquez are 512 puncte, în timp ce următorul clasat, Ale Marquez, are 330 de puncte.