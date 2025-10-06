Marc Marquez nu va participa la Grand Prix-urile Australiei şi Malaysiei, din motive medicale

Marc Marquez, deja consacrat campion mondial, a fost nevoit să abandoneze în cursa de la Grand Prix-ul Indoneziei, după o căzătură, duminică, la Mandalika.

„Din fericire, leziunea nu este gravă”, spune sportivul

Accidentat la umăr şi la omoplatul drept, pilotul Ducati va rata cursele din Australia şi Malaysia.

Pilotul spaniol suferă mai precis de o „fractură la baza apofizei coracoide şi o leziune ligamentară la umărul drept”.

Echipa sa medicală precizează că Marquez va trebui să respecte o perioadă de „imobilizare a umărului afectat până la vindecarea completă şi consolidarea clinică a fracturii”. Prin urmare, nu a fost stabilită nicio dată de revenire, „controalele săptămânale şi progresele sale vor determina durata finală a recuperării şi revenirea sa în competiţie”.

„Din fericire, leziunea nu este gravă, dar este important să respectăm calendarul de recuperare”, a declarat Marc Marquez.

„Obiectivul meu este să revin înainte de sfârşitul sezonului, dar fără a grăbi lucrurile dincolo de recomandările medicilor. Obiectivele mele personale şi ale echipei au fost atinse, aşa că acum prioritatea este să mă recuperez bine pentru a reveni la 100%”, a afirmat campionul mondial.