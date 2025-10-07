Marc Marquez va rata următoarele două Mari Premii după accidentul din Indonezia

Pilotul spaniol Marc Marquez, septuplu campion mondial spaniol la MotoGP, victima unei căzături în primul tur al Marelui Premiu al Indoneziei, desfășurat duminică, a suferit o fractură și o leziune a ligamentelor la umărul drept, ceea ce îl va constrânge să rateze următoarele două curse, a anunțat luni echipa Ducati, citată de AFP.

Marquez a revenit la Madrid după accidentarea sa, provocată de italianul Marco Bezzecchi (Aprilia), care l-a dezechilibrat pe spaniol, acesta fiind transportat imediat la spital pentru a fi examinat.

Testele medicale au relevat ‘o fractură la baza procesului coracoid și o leziune a ligamentelor la umărul drept’, a precizat scuderia italiană într-un comunicat, excluzând orice legătură cu accidentarea anterioară a lui Marquez la același umăr.

Cu toate acestea, nu există o deplasare semnificativă a oaselor, iar campionul iberic nu va necesita intervenție chirurgicală. Medicii au optat pentru un plan de tratament conservator, care implică repaus și imobilizarea umărului accidentat până la vindecarea completă. Acest lucru îl va împiedica pe Marc Marquez să concureze la viitoarele Mari Premii ale Australiei (17-19 octombrie) și Malaeziei (24-26 octombrie).

‘Din fericire, accidentarea nu este gravă, dar este important să respectăm termenul de recuperare’, a spus Marquez, care își asigurase al șaptelea titlu mondial la clasa regină MotoGP cu o săptămână mai devreme, în Japonia. ‘Scopul meu este să revin înainte de sfârșitul sezonului, dar fără a grăbi lucrurile, pe baza recomandărilor medicilor. Obiectivele mele personale și cele ale echipei au fost atinse, așa că acum prioritatea este să mă recuperez bine și să revin la 100%’, a adăugat el.

Recuperarea pilotului în vârstă de 32 de ani va fi evaluată săptămânal, iar spaniolul va reveni în competiție în funcție de progresul său.

Marc Marquez s-a accidentat la umărul drept la începutul ediției 2020 a Campionatului Mondial de motociclism viteză și a ratat restul sezonului, fiind supus mai multor intervenții chirurgicale.