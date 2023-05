Marcel Pușcaș a dezvăluit de ce a dispărut Adrian Mititelu din spațiul public: ”Caută dovezi, avocați!”

Adrian Mititelu a dispărut din senin din viața publică.

”Este supărat după meciul cu Sepsi. A suferit o traumă din cauza faptului că nu am intrat în play-off, din cauza faptului că am pierdut cum am pierdut la Sepsi. În momentul ăla, după toate luptele de culise, publice, instanțe a fost un consum extrem de energie destul de mare.

Caută dovezi, avocați, comparații, motive din străinătate, au costat și bani. Până la urmă s-a făcut totul să se tranșeze pe teren această dispută. Dispută pe care am pierdut-o. Atunci s-a închis în el și deocamdată asta e decizia lui.

Nu mai vrea să apară și nu mai vrea să vorbească cu presa, să nu spună nimic. Pe undeva îl înțeleg pentru că sunt foarte mulți bani pe care i-a băgat în echipă”, a declarat Marcel Pușcaș, directorul executiv al lui FC U Craiova, conform Fanatik.