Marcel Pușcaș îi distruge pe Mihai Rotaru și Neluțu Varga: „Și-au făcut așa zisele averi din efortul, ”hrebenciucilor” PSD!”

Marcel Pușcaș, directorul executiv de la FCU Craiova, a lansat un atac extrem de dur la adresa lui Mihai Rotaru și a lui Neluțu Varga.

Mai exact, oficialul oltenilor a scris în mediul online un mesaj vehement adresat patronului de la CSU Craiova și CFR Cluj, după rezultatele obținute de cele două echipe în primele meciuri oficiale din acest an.

„Și-au făcut așa zisele averi din efortul, ”hrebenciucilor” PSD!”

„Bucuria lui Iftime și a lui Hagi și tristețea lui Mișu Rotaru și a lui Neluțu Varga!

Botoșaniul bate CFR Cluj și Hagi bate CSU Craiova.

Adicătelea doi privați, nesprijiniti de partide, bat echipele unor interpuși partidici.

Recte, Varga și Rotaru.

Iftime si Hagi și-au făcut averile capabile să susțină echipe de L1 din mintea și sudoarea lor, pe când Varga și Rotaru și-au făcut așa zisele averi din efortul, ”hrebenciucilor” PSD.

ANRP scrie pe ei. În proporție de 100%.

Sute de milioane din păduri, imobiliare etc.

Și Varga și Rotaru sunt oameni băgați la înaintare. S-au trezit investitori în fotbal, in agricultură, în te miri ce domenii.

De exemplu, din sursele presei, Ioan Rus, fost dealer Mercedes in Cluj, fost ministru de interne, omul lui Țiriac este abonat la vreo 500000 de euro anual la protocoalele CFR Cluj.

Cu Mihai Rotaru sunt vecin in Corbeanca. Stăm la vreo 500 m distanță. Când eu dezvoltam zona in 2005, el nu exista. Nu auzise nimeni de el. Spăla mașini, zice-se.

Brusc și el și Varga au explodat financiar.

Au inventat apa caldă, gaura la macaroană.

Au devenit din aproape ilegali, legali.

La apelul bocancilor PSD.

Tot la ordinul PSD, din banii necuveniți, au trebuit să-i bage in fotbal.

Politic, electoral, paraîndărătic și altfel.

Acești oameni nu sunt ei. Sunt interfața hrebenciucilor, rușilor și dâncilor.

La un semn, dac-ar călca pe bombeu pe cineva din cei amintiți sau din SRI ar rămâne golași financiar..

Zero minte, zero inițiative, doar executare ordine.

Când îi aud vorbind, emanând pilde, dând lecții, fiind exprimatori de puncte de vedere în fotbal, in afaceri, in viață, mă apucă gândul emigrării.

Băieții ăstia cu greu scriu, n-au citit Baltagul, apar superiori la interviuri, dau verdicte.

Dacă hrebenciucii și PSD- ul le trag preșul vor locui într-o garsonieră la etajul zece cu o Dacie în parcare.

Îi compătimesc pe ei și cluburile pe care le conduc alții prin ei.

Bravo, Botoșani! Bravo, Hagi!

Azi ați învins minciunile și falsul”, se arată în mesajul scris de Marcel Pușcaș, pe contul său oficial de Facebook.