Marcel Pușcaș îi motivează pe „tricolori”: „Indiferent cum, trebuie să avem cele trei puncte în buzunar!”

Marcel Pușcaș a vorbit despre naționala României, care urmează să joace contra Israelului și contra Elveției.

Acesta le-a transmis sfaturi „tricolorilor” în ceea ce privește felul în care să abordeze cele două partide. Iată ce a spus.

„Indiferent cum, trebuie să avem cele trei puncte în buzunar!”

„De obicei, când te gândești la obținerea unui punct nu îl obții. O spun din proprie experiență. Adică mă duc să ciugulesc, la mica ciupeală. Îți vine un gol în minutul 88 și ai pierdut meciul…

În mod normal, trebuie abordat meciul la victorie. Ce am avut și ce am pierdut? N-am avut calificări și nu cred că e cazul să mai riscăm să n-o avem nici pe asta. E cel mai prost îndemn pentru un grup de orice natură ‘să nu pierdem azi, să facem egal’. Trebuie jucat la victorie, dar extrem, extrem de inteligent. Scopul în asemenea meciuri scuză mijloacele.

Chiar dacă jucăm urât, cu apărare supraaglomerată și cred că asta ni se potrivește, pentru că am dovedit până acum. Nici cu Kosovo, nici cu Israel, nici cu Elveția n-am avut posesia mai mare, pentru că nu știm să avem posesia. Am avut-o cu Andorra, dar e cu o categorie sub noi. Trebuie jucat extrem de pragmatic. Indiferent cum, trebuie să avem cele trei puncte în buzunar.

O să se spună că sunt adeptul jocului urât. Tuturor ne place un joc plăcut, deschis, dar unde duce el? Ponderat, pragmatic, simplu, eficient. Orgoliul Israelului e la maxim. O calificare pentru ei ar însemna foarte mult. Campionatul Israelului nu este un campionat slab, este peste cel al campionatului României. Nu va fi ușor. Din păcate pentru noi depindem de ultimele două meciuri, cu cele mai bune echipe din grupă, cu Elveția și Israel”, a declarat Marcel Pușcaș, pentru Play Sport.