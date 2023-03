Marcel Pușcaș, reacție vehementă după ce a fost jignit de Cristi Balaj: „Dacă știe limba română citește și înțelege!”

Cristi Balaj l-a făcut „bufon” pe Marcel Pușcaș. Se pare că președintele celor de la CSU Craiova i-a oferit o replică omologului său de la CFR Cluj.

Mai exact, Marcel Pușcaș l-a îndemnat pe Balaj să citească mai bine ceea ce citește, deoarece nu i-a acuzat pe CFR Cluj de ceva anume.

„Dacă știe limba română citește și înțelege!”

„Îi recomand să citească mai atent ceea ce am scris și să îmi spună unde este cea mai mică acuzație făcută la adresa oricărui club. Dacă știe limba română citește și înțelege că nu este nicio acuzație, nici măcar un rând. Nu știu de ce e supărat domnul Balaj, habar nu am.

Putem fi bufoni oricare dintre noi, pe lumea asta sunt foarte mulți bufoni. Citiți faptul că vreau să plec la Sfântu Gheorghe să văd dacă mai există printre noi spiritul lui Jean Pădureanu. După care spun că sunt convins că nu mai există. Care e acuzația?

Dar citiți, e limba română! După aia spun că sunt convins că nu mai există spiritul lui Jean Pădureanu. Că Pădurenii au dispărut dintre noi și că am rămas cu predictibilitatea. Suntem convinși că nu mai sunt blaturi. Ce Dumnezeu e așa greu! Nu am de ce să îmi cer scuze. Nu am acuzat pe nimeni de nimic”, a spus Marcel Pușcaș, pentru cei de la Fanatik.