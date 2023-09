Marcel Răducanu, atac la adresa jucătorilor lui Edi Iordănescu: ”Să meargă la biserică să se pocăiască!”

Marcel Răducanu a oferit mai multe declarații după meciul României cu Israel, scor 1-1, în preliminariile pentru EURO 2024.

Fostul internațional român susține că ”tricolorii” sunt mult sub nivelul valoric al rivalilor israelieni.

De asemenea, Răducanu l-a criticat pe George Pușcaș, care a ratat o ocazie foarte mare. Mai mult decât atât, fostul fotbalist l-a sfătuit pe Iordănescu să îi ducă pe jucători la biserică înaintea meciului contra Kosovo.

”Eram foarte curios să văd echipa României, să văd altceva, dar din păcate, n-a fost nimic.

Am auzit și interviurile celor doi băieți, Viorel Moldovan și Florin Răducioiu, cât de supărați erau. Am avantajul că nu mă aștept la prea mult. Până acum nu s-a întâmplat nimic. Așa cum am jucat, am luat niște puncte, fără să avem meciuri frumoase, să încântăm lumea.

Aseară au avut 70 la sută posesie, am avut tehnică în regim de viteză, tehnică individuală a jucătorilor israelieni, ne-au depășit complet la toate capitolele, nu am avut nicio șansă. Daca ne dădeau patru sau cinci nu se supăra nimeni.

Ce tactică am avut ieri? Nu am văzut nimic. Pase lungi… păi joci acasă, sunt 50 de mii de spectatori, tu trebuie să faci jocul, să ajungi la finalizare. Nu mai avem jucători de calitate la nivelul ăsta. Ce joacă băieții ăștia nu are nicio legătură cu fotbalul modern. E un fel de păcăleală. E greu de înțeles ce se întâmplă.

Îl înțeleg pe Edi că le ia apărarea jucătorilor, dar nu poți să spui același lucru după fiecare meci: ’Din păcate’, dar din păcate când dăm și noi un gol, din păcate când câștigăm și noi un meci? Suntem pe locul doi, dar vine Kosovo. Va fi presiunea și mai mare, nu știu dacă vor putea să joace cu o presiune imensă.

Aș vrea să zic ceva pozitiv, dar nu am ce. E rău, nu poți să te uiți la ce se joacă acolo.

Uitați la ce echipe joacă ceilalți, jucătorii noștri nu joacă în ligi puternice. Suntem învățați să îi umflăm pe jucători, dar pe ăștia poți să îi lauzi, poți să îi cerți, același fotbal joacă, nu pot juca altceva. Nu poți să zici că nu vor, se vede pe ei că vor, dar nu pot.

Nu am uitat fotbalul, dar se fac greșeli la nivel de copii și juniori. De asta avem o generație atât de slabă. Nu se lucrează cum trebuie cu copiii. Sare mingea din ei, uitați-vă la Pușcaș, era să spargă nocturna.

Vreau și eu echipa României să joace un fotbal modern, cu tehnică, cu viteză, dar nu putem să cerem asta de la ei.

Nu am văzut unul care să facă diferența, nimic.. Trei pase, mingea pierdută, și ăștia (n.red. israelienii) combinau cum voiau ei.

Ce să zică și Edi, el trebuie să spună asta (n.red. că nu este o grupă accesibilă). Dacă spune altceva, nu mai are nimeni încredere în el și poate să plece.

La meciul cu Kosovo, să nu mai facă antrenamente, să meargă la slujbă la biserică, să se roage, să se spovedească, să se pocăiască, cu gândul că ne ajută Dumnezeu. Când jucăm și noi ceva fotbal?

El (n.red. Edi Iordănescu) e băiat deștept, știe să pună problema, e normal să spună asta (n.red. că vom merge la EURO 2024)”, a declarat Marcel Răducanu la emisiunea Digi Sport Special.